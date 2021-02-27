وزارة التربية تمنع محاضرات

2021/02/27 | 14:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التجرير

وجهت وزارة التربية، السبت، المديريات العامة بعدم السماح لأية جهة خارجية بإلقاء المحاضرات خارج الدروس التربوية المنهجية المقررة من قبل الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان، 27 شباط/فبراير، إنّ التوجيه صدر عن الوزير إلى كافة المديريات في العاصمة والمحافظات باستثناء إقليم كردستان.

وأوضح البيان، أنّ التوجيه نص على أنّ "العملية التربوية والتعليمية هي مسؤولية الوزارة حصرًا، ولا علاقة لأية جهة أخرى بها عدا الهيئات التعليمية والتدريسية التابعة للوزارة والتي تتولى إعطاء الدروس المنهجية وفق الأهداف التربوية المرسومة لها".

وأضاف البيان، أنّ "الوزارة لا تسمح لأية جهة بالتدخل في عمل وزارة التربية ولا بالعملية التربوية، أو بإعطاء الدروس والمحاضرات في المدارس، غير الحصص المقررة رسميًا من قبل الوزارة وتتحمل الإدارات المدرسية المسؤولية كاملة بالالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بوزارة التربية".

وتابع البيان، أنّ "القناة التربوية الفضائية ومديرية التلفزيون التربوي هما الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن بث الدروس التعليمية للتلاميذ والطلبة، مؤكدًا الحرص على "متابعة العملية التربوية والتعليمية ونجاحها وفق رؤيتها ورسالتها التربوية الرصينة على الرغم من كل الظروف الصعبة نتيجة التحديات".

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