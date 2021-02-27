بارزاني يؤكد للغانمي استمرار التغيير الديمغرافي والاعتداءات على الكورد في كركوك

2021/02/27 | 14:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، وزير الداخلية في الحكومة الاتحادية عثمان الغانمي.

وجرى في مستهل اللقاء، بحسب بيان لمكتب بارزاني، “التباحث حول سبل تعزيز التنسيق الأمني المشترك بين حكومة إقليم كوردستانوالحكومة الاتحادية، ولا سيما فيما يتعلق بالهجوم الصاروخي على أربيل، والذي تم التوصل إلى نتائج جيدة بشأنه نتيجة للتنسيق الجيد بينالجانبين“.

وثمّن رئيس الحكومة بحسب البيان “جهود وزير الداخلية في حل المشاكل“، مشيراً إلى أن “سياسة التغيير الديمغرافي والاعتداءات ضدالمواطنين الكورد والاستيلاء على أراضيهم، لا تزال متواصلة في كركوك وباقي المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم“.

وقال بارزاني إن “هذا الوضع غير الطبيعي واللادستوري لا يصب في مصلحة المواطنين العراقيين، ويجب وضع حد له“.

واضاف البيان “كذلك تم في اللقاء، التشديد على ضرورة تطبيق اتفاقية سنجار وبما يشمل خروج الميليشيات والقوات المسلحة غير النظاميةمن المنطقة“.

واتم البيان “الجانبان ناقشا المفاوضات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن الموازنة الاتحادية لسنة 2021، بالإضافة إلىالانتخابات القادمة“.

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