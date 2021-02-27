2021/02/27 | 14:55 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل حسب الأحصائيات الكنسية التي صُرّح بها أنّ عدد العوائل المسيحية في الموصل قارب إلى الخمسين عائلة من أصل أكثر من 600 عائلة مسيحية موزّعة بين جانبي الموصل وأحيائها، هذا وجاء في تصريح مسؤول كنائس السريان الكاثوليك في الموصل الاب رائد عادل، ان “عدد العوائل المسيحية التي عادت الى المدينة يصل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدينة الموصل الطاردة للمسيحيين، تشتاق لجذورها الأصلية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدينة الموصل الطاردة للمسيحيين، تشتاق لجذورها الأصلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).