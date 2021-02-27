صور.. جولة جبلية لذوي الاحتياجات الخاصة

2021/02/27 | 14:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت جماعة متسلقي الجبال، جولة لذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية.

وقالت بهار كاركجي المشرفة على الجماعة لـPUKmedia: ان الجولة جبلية التي انطلقت، الجمعة، شملت عدة قرى بمناطق شارزور، بهدف توفير اجواء صحية في ظل الطبيعة لاصحاب الاحتياجات الخاصة.

واضافت: ان اصحاب الاحتياجات خاصة بامكانهم مثل بقية الناس التمتع بالحياة والمشاركة بجميع الفعاليات الرياضية بضمنها تسلق الجبال.

PUKmedia خاص

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