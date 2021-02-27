عمليات بغداد تكشف جزءا من الاجراءات الأمنية لتأمين زيارة البابا

2021/02/27 | 14:55 - المصدر: NRT عربية

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كشفت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن الإجراءات الأمنية المرافقة لزيارة البابا إلى العاصمة.

وذكر إعلام القيادة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه اليوم، 27 شباط 2021، انه " ضمن الإجراءات الأمنية التي تهدف إلى تأمين العاصمة بغداد خلال الزيارة المرتقبة لقداسة بابا الفاتيكان، تفقد قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت، ليلا قواطع المسؤولية مشددا على تركيز الإجراءات الأمنية حول كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية".

وأضاف البيان أنه "في السياق ذاته تابع قائد العمليات الإجراءات المتخذة لتنفيذ الحضر الصحي، وأكد على أهمية التعامل الإنساني، والتحلي بالضبط العسكري.



واخذ الحيطة والحذر والانتباه".

وأشار إلى ان "قائد عمليات بغداد رافقه في جولته اللواء الركن نائب القائد، وقائد الفرقة الأولى شرطة اتحادية".

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