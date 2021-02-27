2021/02/27 | 15:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تجارة غير رسمية بعلاج كورونا..صيدلي يقع بقبضة قوات الأمن المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجارة غير رسمية بعلاج كورونا.. صيدلي يقع بقبضة قوات الأمن) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجارة غير رسمية بعلاج كورونا.. صيدلي يقع بقبضة قوات الأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).