واتسآب تطرح ميزة جديدة بشأن الخصوصية

2021/02/27 | 15:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن تطبيق المراسلة الفوري واتسآب، اليوم السبت، عن طرحه ميزة على هواتف “أندرويد”، وتتعلق بالخصوصية.وتتيح الميزة الجديدة بإزالة الصوت عند مشاركة مقاطع الفيديو.وغرد “واتسآب” عبر موقع “تويتر” في إعلانه عن الميزة الجديدة: “من أجل عيونك وليس أذنيك، يمكنك الآن كتم الصوت في مقاطع الفيديو الخاصة بك قبل إضافتها إلى حالتك أو إرسالها […]

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