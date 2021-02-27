الوسطية في الفعل السياسي العراقي - ياسر جاسم قاسم

2021/02/27 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسر_جاسم_قاسم في غياب الوسطية يضحى كل فرد في السلطة من الضواري النهمة" جون ادمز 1776لا اريد ان اخوض كثيرا في تعريفات الوسطية كمفهوم فهي لها تعريفات كثيرة ضمن الرؤية السياسية ، ولكن اقول وببساطة ان الوسطية لا تعني الانهزامية والضعف وعدم القدرة على المواجهة عند احتدام الفعل او القول، فلدينا ان اللاعب السياسي الذي يتصدى للمسؤولية عليه ان يكون برؤية وسطية تعنى بالاعتدال ولكن تتضمن القوة عند الحاجة للمواجهة ......





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