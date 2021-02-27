الدايني: مدارس ديالى متهالكة وآيلة للسقوط


الدايني: مدارس ديالى متهالكة وآيلة للسقوط
2021/02/27 | 15:10 - المصدر: شفق نيوز
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