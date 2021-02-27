الأمم المتحدة: انعدام الأمن الغذائي باليمن أسوأ مجاعة من صنع الإنسان شهدها العالم

2021/02/27 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الأمم المتحدة إن حوالي 16 مليون

مواطن يمثلون أكثر من نصف سكان اليمن

يعانون الجوع، وحذر مارك لوكوك مسؤول

الإغاثة في الأمم المتحدة من أن 5 ملايين

من هؤلاء على شفا المجاعة.

وأوضحت معلومات الأمم الم

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