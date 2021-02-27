وزيرة الهجرة لعشائر الأنبار: إغلاق مخيمات النازحين قرار لا رجعة فيه (صور)

2021/02/27 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان

فائق جابرو، اليوم السبت، أن قرار غلق

مخيمات النازحين لا رجعة فيه، وفيما دعت

الجميع إلى ان تحمل مسؤوليتهم في توفير

البيئة المطلوبة لعودة النازحين إلى

ديارهم، اشارت الى

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