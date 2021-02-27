2021/02/27 | 15:24 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتطرق هذا العدد من برنامج "ريبورتاج Best of" مع وداد عطاف إلى العناوين التالية: فلسطين: تسجيل أكثر من مليوني مقترع للمشاركة في أول انتخابات منذ 2006.



العراق: إجراءات صحية لمواجهة جائحة كورونا.



لبنان: ارتفاع نسبة الفقر في طرابلس.



تونس: مبادرات فردية لتطوير مستوى الأساليب والمضامين التعليمية.

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