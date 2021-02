بالصور.. ميسي يتبرع بحذاء خاص قبل مواجهة إشبيلية

2021/02/27 | 15:29 - المصدر: يس عراق

تبرع ليونيل ميسي، لصالح الأعمال الخيرية بالحذاء الذي سجل به هدفه رقم 644 كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم بقميص فريق واحد، متفوقا على البرازيلي بيليه.

وسجل ميسي هدفه رقم 644 بقميص البلوغرانا، خلال مباراة فريقه أمام بلد الوليد في الشهر الفائت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكتب ميسي على حسابه الرسمي في”إنستغرام”: “تحطيم الرقم القياسي من خلال تسجيل 644 هدفا مع ناد واحد جعلني سعيدا جدا، لكن أهم شيء هو أن تكون قادرا على تقديم شيء للأطفال الذين يقاتلون من أجل صحتهم، أتمنى أن يؤدي المزاد في أبريل إلى تعزيز الوعي بهذه القضية العظيمة”.

Lionel Messi has donated his shoes, with which he scored his 644th goal for FC Barcelona.



The shoes will be displayed in the National Museum of Catalonia, which will then be sold at an auction and the money will be donated to children with diseases.



👏

A class act by the 🐐 pic.twitter.com/tGXArbqJYP

— TM (@TotalLeoMessi) February 12, 2021

وسجل بيليه 643 هدفا في 665 مباراة رسمية مع سانتوس البرازيلي، بينما احتاج ميسي لخوض 748 مباراة ليحطم ذلك الرقم.

لكن ميسي البالغ 33 عاما حقق إنجازه في 17 موسما فقط، فيما حققها الجوهرة السمراء في 19 موسما.

ويستعد برشلونة لمواجهة إشبيلية اليوم السبت، ضمن منافسات الليغا، ويحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة ويبتعد بفارق 5 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة.

ويعاني الفريق وضعا صعبا في كأس ملك إسبانيا بعد خسارته 2-0 أمام إشبيلية في ذهاب نصف النهائي، كما اقترب من الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة ذهابا أمام باريس سان جيرمان 4-1.

