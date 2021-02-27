رئيس الحكومة التونسي الأسبق يصاب بوعكة خلال حوار تلفزيوني

2021/02/27 | 16:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب رئيس الحكومة التونسي الأسبق، حبيب الصيد، بوعكة صحية خلال مقابلة مباشرة عبر شبكة فرانس 24 مساء الجمعة، على ما أفادت أوساطه، السبت، مشيرة إلى أنه في قسم الإنعاش في أحد مستشفيات تونس.

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