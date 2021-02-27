العرداوي: الطائرة الاميركية التي هاجمت الحشد تزودت بالوقود في الانبار

2021/02/27 | 16:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

كشف المحلل السياسي عباس العرداوي، السبت، عن ورود معلومات بتلقي الطائرة الاميركية التي قصفت مواقع الحشد بالشريط الحدودي الوقود فوق صحراء انبار بعلم العمليات المشتركة، مبينا ان تأكيد الاميركان على تلقي المعلومات من جهات عراقية هدفها جر البلاد لاقتتال داخلي والناي بنفسها.

وقال العرداوي لـ/المعلومة/ ان “قصف الطائرات انتهاك صارخ للسيادة العراقية ومن المعيب صمت الحكومة العراقية وعدم اتخاذها اي موقف رسمي”.

واضاف ان “القصف الذي جرى يؤكد وجود علم للعمليات المشتركة قبل وقوعه”، عازيا الامر الى “ورود معلومات بان الطائرة الاميركية تلقت الوقود الجوي فوق صحراء الانبار داخل الاراضي العراقية”.

واوضح العرداوي ان “بيان الاميركان ونفي الدفاع ومن ثم بيان اخر اميركي يؤكد وجود معلومات عراقية هدفه خلق فتنه داخلية واقتتال عراقي عراقي”، مشيرا الى ان “الامر يتطلب فتح تحقيق باعلى المستويات ومعرفه العديد من الامور الغامضة خاصة وان الولايات المتحدة تريد الناي بنفسها”.

وكانت طائرة اميركية نفذت، الخميس الماضي، ضربة جوية على الشريط الحدودي العراقي السوري مستهدفه موقع للحشد الشعبي.انتهى25و

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