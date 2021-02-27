2021/02/27 | 16:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



طرد الدكتور علاء الركابي من قبل المحتجين المركز الخبري الوطني.

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