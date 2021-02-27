الصحة العالمية تعلن رفضها جوازات سفر كورونا وتحذر من اعتمادها

2021/02/27 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية، رفضها اعتماد ما يطلق عليه جوازات سفر كورونا لتسهيل سفر مواطني الدول الأوروبية.

وحذرت المنظمة الدول التي اتفقت على اصدار بتلك الجوازات والعمل بهاقبل حلول موسم العطلات الصيفية لتسهيل الاصطياف، واعتمادها شرطا جديدا للسفر، يوجب على الراغب بالتنقل الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا مسبقا، مبررة رفضها بالقول ان إنشاء الأساس الفني لمثل هذه الوثائق سيحتاج نحو ثلاثة أشهر، فضلا عن تسبب التطعيم التفضيلي للمسافرين بعدم كفاية إمدادات اللقاحات للفئات السكانية ذات الأولوية.

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