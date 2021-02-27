إيران: بصدد إنشاء مفاعلين نويين جديدين يمثلان أكبر مشروع صناعي في البلاد

2021/02/27 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، إن بلاده بصدد إنشاء مفاعلين نويين جديدين.

وبحسب التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية إرنا فقد وصف صالحي إنشاء المفاعلين، بأنهما، أكبر مشروع صناعي في البلاد، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات فيهما تصل إلى عشرة مليارات دولار.

وأكد صالحي، استمرار بلاده، في تجاوز الحظر المفروض على تخصيب اليورانيوم، المنصوص عليه في الاتفاق النووي مبينا ان إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين بالمئة خلال أربع وعشرين ساعة.

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