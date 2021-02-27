جبهة الإنقاذ والتنمية تؤكد ضرورة تنفيذ مطالب متظاهري الناصرية ومحاسبة المعتدين عليهم

2021/02/27 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت جبهة الإنقاذ والتنمية، الحكومة العراقية بسماع مطالب المتظاهرين في ذي قار وتنفيذها، وإحالة المعتدين عليهم إلى القضاء.

الجبهة قالت في بيان انها تتابع بقلق وأسف ما يجري في الناصرية من استهداف للشباب المتظاهرين، والذي أسفر عن استشهاد وجرح أعداد منهم، بطريقة لا تتفق مع القانون ومع أسلوب مواجهة التظاهرات، مؤكدة دعمها للمطالب العادلة للمحتجين، ومساندتها مطالبهم بمكافحة الفساد والتغول الذي يمارس ضدهم.

ودعت الجبهة الى فتح حوار قوامه معالجة الأسباب والأوضاع المرفوضة من قبل المتظاهرين، ووقف كل أشكال التخوين وإطلاق الصفات من قبل البعض عليهم،ومعالجة الأسباب الحقيقية التي تدفع الشباب إلى التظاهر عبر خطة شفافة وسقف زمني معلن.

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