2021/02/27 | 16:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تظاهر المئات من حملة الشهادات العليا وخريجي الكليات والمعاهد الحكومية امام مبنى وزارة التعليم العالي في شارع النضال ، مطالبين الرئاسات الثلاث باقالة وزير التعليم العالي نبيل عبد الصاحب وتفعيل اجراءات قانون المساءلة و العدالة في المؤسسات الجامعيـة ، بسبب خروج العراق من تصنيف الجودة العالمي وتدني المستوى التعليمي في الجامعات ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خريجون وحملة شهادات يطالبون الرئاسات الثلاث باقالة وزير التعليم وتفعيل قانون المساءلة والعدالة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خريجون وحملة شهادات يطالبون الرئاسات الثلاث باقالة وزير التعليم وتفعيل قانون المساءلة والعدالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).