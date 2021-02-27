2021/02/27 | 16:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدد/ نينا / قال السياسي والنائب الاسبق عـزت الشابنــدر، الضربات الامريكية على الحدود مع سورية لا تحتاج الى دعم استخباري عراقي.وكتب الشابندر في تغريدة عبر منصـة تويتر للتواصل الاجتماعي ، ان " الضربات العدوانية الامريكية على القوات المكلّفة بالتواجد على الحدود مع سورية لا تحتاج الى دعم استخباري عراقي ،وما ادلى به مسؤول اميركي من معلومات انما يهدف الى زعزعة الاستقرار في العراق "./انتهى5

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