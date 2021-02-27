ظريف يبحث مع نظيره العراقي توطيد العلاقات الثنائیة

2021/02/27 | 16:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع نظيره العراقي فؤاد حسين في طهران وتباحث الجانبان حول توطيد العلاقات بين البلدين....

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