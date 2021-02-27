بارزاني والغانمي يشددان على تنفيذ اتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار

2021/02/27 | 16:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]استقبل الزعيم الكوردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، في اربيل ، اليوم السبت، وزير الداخلية الاتحادي عثمان الغانمي، وشدد الجانبان على ضرورة تنفيذ اتفاق تطبيع الاوضاع في سنجار المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

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