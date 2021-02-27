2021/02/27 | 16:54 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

السبت 27 فبراير 2021 | 04:37 مساءً

| عدد القراءات : 34

نجدة بغداد: القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة وعملة مزورة

القت دوريات نجدة الاعظمية في بغداد، السبت، من القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة نوع كرستال ومبلغ من المال مزور وجهاز لتعاطي المخدرات.



وذكر اعلام النجدة في بيان تلقته"عين العراق نيوز" ان" ذلك جاء خلال اجراء ممارسة امنية، حيث تمت ملاحظة شخصين يستقلان دراجة نارية بوضع يجلب الشك ولدى مشاهدتما الدورية قاما بترك الدراجة ولاذا بالفرار ليتم اشعار السيطرة المركزية من قبل آمر الدورية ومطاردتما والقبض عليهما".



واضاف انه" لدى تفتيشهما عثر بحوزتهما على المواد المذكورة وتم تسليمهما الى مكتب مكافحة المخدرات اصوليا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجدة بغداد: القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة وعملة مزورة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجدة بغداد: القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة وعملة مزورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).