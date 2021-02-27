2021/02/27 | 16:56 - المصدر: عين العراق

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السبت 27 فبراير 2021 | 04:54 مساءً

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خمس مباريات غداً في افتتاح الجولة الحادية والعشرين من دورينا

غدا الزوراء يفتتح الجولة بضيافة النفط على ملعب تاجي في الساعه ١:٣٠ ظهراً.



ومن جانب اخر القاسم المنتشي اخيراً يضيف الكرخ على ملعب الكفل في الساعه ٢:٠٠ ظهراً.



وفي ملعب الديوانية الاحمر يضيف نفط ميسان في الساعه ٢:٠٠ظهراً.



والطلبة يضيف الصناعات الكهربائية على ملعب الشعب الدولي في ساعه ٣:٣٠.



وختام الجولة في ديربي الفرات الاوسط بين المُضيف نفط الوسط والنجف في تمام الساعة ٥:٣٠ على ملعب النجف الدولي.

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