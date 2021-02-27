حصيلة أولية لتطورات ذي قار اليوم

2021/02/27 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر محلي من داخل مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، اليوم السبت (27 شباط 2021)، بارتفاع حصيلة الجرحى بين صفوف المحتجين والقوات الامنية والكادر الصحي في تظاهرات اليوم.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الحصيلة الاولية اليوم لتظاهرات الناصرية هي 16 اصابة بينهم عناصر شرطة، واثنين من الكادر الصحي".

وكان مصدر محلي من داخل مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار افاد، السبت (27 شباط 2021)، بسقوط عشرات الجرحى بين صفوف المحتجين، اثر تجدد الصدامات مع القوات الامنية قرب مبنى المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من المتظاهرين اصيبوا بجروح متفاوتة، قرب مبنى الحكومة المحلية في مدينة الناصرية بعد تجدد الصدامات مع القوات الامنية".

واضاف المصدر، ان "اهالي المدينة يحاولون سحب المحتجين من جسر النصر، لكن دون ان تسفر محاولاتهم عن أي نتيجة، لتستمر الصدامات بين المحتجين وعناصر الامن".

وشهدت مدينة الناصرية اليوم، أطلاق الرصاص الحي من قبل القوات الامنية لمنع تقدم المتظاهرين من جسر النصر باتجاه مبنى الحكومة المحلية في الناصرية.

كما وشهدت مدينة الناصرية ليلة أمس، صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية استشهد على اثرها 6 أشخاص وإصيب اكثر من 190 بينهم العشرات من عناصر القوات الامنية بحسب اخر حصيلة، ليقدم على وقع الاحداث محافظ ذي قار ناظم الوائلي استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي كلف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي لادارة المنصب بشكل مؤقت.

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