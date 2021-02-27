الصحة العراقية تسجل 3543 إصابة جديدة بكورونا و 18 حالة وفاة

2021/02/27 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت وزارة الصحة العراقية اليوم ، 18 حالة وفاة و 3543 إصابة جديدة بفيروس كورونا قابلتهما 2820 حالة تعافٍ من الفيروس بعد إجراء 36736 فحصاً اليوم.وتصدرت بغداد عدد الإصابات بـ 1265 إصابة تلتها البصرة بـ 657 ثم النجف بـ 424.

في أدناه تفاصيل باقي المحافظات.

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