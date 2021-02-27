الصحة والبيئة: الدفعة الاولى من اللقاح المضاد لفايروس كورونا ستصل الى العراق بعد غد الاثنين /موسع

2021/02/27 | 16:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، ان الدفعة الاولى من اللقاح المضاد لفايروس كورونا ستصل الى العراق بعد غد الاثنين .وذكرت الصحة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان ذلك يأتي نتيجة للجهود المتواصلة التي بذلتها الوزارة منذ ظهور جائحة كورونا قبل عام تقريبا، حيث بادرنا للتواصل مع كافة الشركات العالمية التي بدأت بتجارب سريرية طارئة لانتاج الادوية واللقاحات المضادة لفايروس COVID-19 لغرض متابعة مراحل انتاج اللقاح و الاطلاع على البيانات الخاصة بالمراحل الثلاث لأنتاج اللقاحات ولاسيما الشركات العالمية في الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة البريطانية وجمهورية الصين الشعبية وروسيا وبمساعدة سفارات تلك الدول وكذلك من خلال التواصل المباشر مع الشركات المصنعة وبحضور سفراء جمهورية العراق".واضافت:" انه بعد تشكيل تحالف كاف وتحت مظلة منظمة الصحة العالمية طلبت وزارة الصحة والبيئة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الموافقة على دخول العراق الى هذا الاتحاد الذي يضم حوالي ١٩٠ دولة لغرض الحصول على اللقاح و ضمان التوزيع العادل بين الدول".وتابعت انه وبعد موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على انضمام العراق للاتحاد فقد تم توقيع الاتفاقية في الشهر التاسع من العام الماضي لتزويد العراق بكمية تكفي ٢٠٪؜ من السكان استنادا الى الالية المقرة في المرفق لكل الدول المشاركة فيه، بواقع (١٦) مليون جرعة من اللقاح وتم دفع مبلغ (١٦٩٧٣٦٨٤٠) دولارا عن قيمة هذه الكمية، وبعد اقرار منظمة الصحة العالمية للقاح شركة استرازنيكا-اكسفورد قبل عشرة أيام فقط وهو اللقاح الوحيد المعتمد من قبل مرفق كوفاكس لحد الان فقد تم إعلام وزارة الصحة العراقية بانطلاق توزيع اللقاح لكافة الدول وتتولى منظمة اليونسيف التابعة الى الامم المتحدة نقل اللقاح وتوزيعه وبمبالغ موحدة لكل الدول المشتركة في التحالف .واشارت الى انها بادرت كذلك الى التواصل مع شركة فايزر -بايوتنيك بعد اقرار لقاح فايزر في المملكة المتحدة البريطانية للتفاوض و أبرام اتفاقية معها وتم توقيع الاتفاقية بتاريخ ٢١/ ١٢/ ٢٠٢٠ لتجهيز العراق بكمية مليون ونصف جرعة على ثلاث دفعات، و عقدت اجتماعات متعددة مع ممثلي الشركة لمناقشة القضايا اللوجستية حول خزن ونقل اللقاح وتوفير المستلزمات الضرورية لذلك والتحضير الى مرحلة نقل و توزيع اللقاحات، لكننا تفاجأنا برسالة من شركة فايزر بتأريخ ١٥/ ٢/ ٢٠٢١ تشترط تشريع قانون للحماية من المسؤولية والتعويضات قبل توريد اللقاح الى العراق مما ادى الى تأخر وصول لقاح فايزر علما أن بقية الشركات العالمية المصنعة للقاحات أكتفت بوثيقة موقعة بين الطرفين تحميهم من المساءلة والتعويضات.وتابعت ان جهود الوزارة اثمرت بالتواصل مع الدول الصديقة في الحصول على منحة من الحكومة الصينية لتأمين دفعة اولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية وسوف تصل الى العراق يوم الاثنين ألاول من اذار انشاء الله، تليها دفعات أخرى بعد الاتفاق مع شركة سينوفارم لشراء كميات اخرى من اللقاح.و بينت انه لغرض الحصول على التغطية الشاملة لكافة المواطنين فان وزارتنا مستمرة في استكمال اجراءات التعاقد مع شركة ارفارما احدى الشركات المصنعة للقاح استرازنيكا-اكسفورد وتم ابرام اتفاقية اولية معها لتأمين جرعات أضافية تغطي الاحتياج المحلي بشكل عاجل، وكذلك نتواصل مع الحكومات والشركات المصنعة التي حصلت على الموافقات العلمية العالمية واعتماد منظمة الصحة العالمية لنفس الغرض ضمن سياسة واضحة وشفافة و معلنة.واكدت للراي العام في العراق أننا استكملنا خطة استقبال و توزيع اللقاح من خلال المستشفيات و المراكز الصحية المعتمدة وتحت اشراف اللجان العلمية والاستشارية العليا في وزارة الصحة لتشمل كافة المواطنين الاعزاء ضمن الاولويات المعلنة والتي تشمل الملاكات الطبية والصحية و القوات الامنية و كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة.ودعت الجميع الى الابتعاد عن التشويش الاعلامي والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الصحية المختصة لضمان نجاح الحملة الوطنية للتحصين والسيطرة على جائحة كورونا./انتهى7

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