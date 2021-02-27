وزارة الصحة: استكملنا خطة استقبال و توزيع لقاح كورونا من خلال المستشفيات و المراكز الصحية المعتمدة

2021/02/27 | 16:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الصحة عن استكمال خطة استقبال و توزيع لقاح كورونا من خلال المستشفيات و المراكز الصحية المعتمدة تحت اشراف اللجان العلمية والاستشارية العليا في الوزارة ضمن الاولويات المعلنة التي تشمل الملاكات الطبية والصحية و القوات الامنية و كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة./انتهى7

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