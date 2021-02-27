همتي يبحث مع وزير التجارة العراقي تحويل الارصدة الايرانية في العراق

2021/02/27 | 16:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل محافظ البنك المركزي الايراني "عبد الناصر همتي" مدير البنك التجاري العراقي، في مقر البنك المركزي بطهران، وناقش معه سبل تحويل ارصدة الجمهورية ا...

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