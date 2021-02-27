أمريكا تستخف بالعرب.. من معنا

2021/02/27 | 16:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب الله، حزب لبناني وله نواب في البرلمان، وله وزراء في الحكومة بفضل الشعبية الطاغية التي يتمتع بها في لبنان.الحشد الشعبي العراقي، قوة عسكرية تم تشك...

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