الصحة تسجل 3543 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3543 اصابة بـ وباء كورونا و 2820 حالة شفاء اضافة الى وفاة 18 اشخاص خلال 24 ساعة في العراق.
وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.
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