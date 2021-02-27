الصحة تسجل 3543 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/02/27 | 16:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3543 اصابة بـ وباء كورونا و 2820 حالة شفاء اضافة الى وفاة 18 اشخاص خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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