2021/02/27 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني علق وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، على استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق.وقال ظريف، خلال لقائه وزير الخارجية فؤاد حسين، بحسب بيان للخارجية الإيرانية، اطلع عليه “المركز الخبري الوطني”: “نستنكر الهجوم الأمريكي الخطير لمهاجمة القوات العراقية في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا”، واصفا الهجمات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية ونظيره الإيراني يعلقان على استهداف البعثات داخل العراق المركز الخبري الوطني.

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