صحة الاقليم تحذر من انتشار كورونا المتحور

2021/02/27 | 16:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن ازدياد الاصابات بفايروس كورونا المستجد والسلالة المتحورة الى الضعف، محذرة من انتشار كورونا المتحور في الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان الاصابات بفايروس كورونا المستجد والسلالة المتحورة منه في اقليم كوردستان، ازدادت الى الضعف بالمقارنة مع الاسبوع المنصرم، في اقليم كوردستان.

وبينت، ان مؤشرات الاصابات بالسلالة الجديدة خطيرة وهنالك احتمال لانتشاره.

واشارت الوزارة، الى انها اجرت منذ الـ 26 من شهر شباط من العام المنصرم 2020، والى الـ 24 من شهر شباط من العام الحالي 2021، انها سجلت 108639 اصابة خلال تلك الفترة، مبينة انها أجرت 1174307 فحصا خاصا بكوفيد-19، وبنسب كالتالي: اربيل 36%، السليمانية 17%، دهوك 43%، حلبجة 1%، كرميان 3%، ورابرين 1%.

وكانت المديرية العامة لصحة السليمانية، قد أعلنت في وقت سابق من السبت، عدم تسجيل اية حالة اصابة بفايروس كورونا المتحور.

وقال الدكتور صباح نصرالدين المدير العام لصحة السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضره PUKmedia: ان عدد الاصابات بفايروس كورونا المستحد يشهد ارتفاعا طفيفا مقارنة مع الاشهر السابقة، عازيا السبب الى عدم ضبط حدود اقليم كوردستان.

واضاف: انه لم تسجل اية اصابة بالسلالة الجديدة في محافظة السليمانية، مشيرا الى ان الفحوصات مستمرة بجميع المؤسسات الرسمية، وفق خطة محددة.

واكد ضرورة ضبط حدود اقليم كوردستان، بما يسهم بانجاح خطة مكافحة كورونا.

PUKmedia خاص

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