الصحة العراقية تعلن تفاصيل أول دفعة من لقاح كورونا

2021/02/27 | 16:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، ان الدفعة الاولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستصل الى العراق يوم الاثنين المقبل، بكمية تكفي 20٪؜ من السكان، بواقع (16) مليون جرعة، وتم دفع مبلغ (169736840) دولار عن قيمة هذه الكمية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (27 شباط 2021)، انها "تود ان تعلن للمواطنين الكرام، بان الدفعة الاولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستصل الى العراق يوم الاثنين القادم باذن الله".

وأضاف البيان، "يأتي ذلك نتيجة للجهود المتواصلة التي بذلتها الوزارة منذ ظهور جائحة كورونا قبل عام تقريبا، حيث بادرنا للتواصل مع كافة الشركات العالمية التي بدأت بتجارب سريرية طارئة لانتاج الادوية واللقاحات المضادة لفايروس COVID-19 لغرض متابعة مراحل انتاج اللقاح والاطلاع على البيانات الخاصة بالمراحل الثلاث لانتاج اللقاحات ولاسيما الشركات العالمية في الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة البريطانية وجمهورية الصين الشعبية وروسيا وبمساعدة سفارات تلك الدول وكذلك من خلال التواصل المباشر مع الشركات المصنعة وبحضور سفراء جمهورية العراق".

وتابع، انه "وبعد تشكيل تحالف كافي (مرفق كوفاكس) وتحت مظلة منظمة الصحة العالمية طلبت وزارة الصحة والبيئة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الموافقة على دخول العراق الى هذا الاتحاد الذي يضم حوالي 190 دولة لغرض الحصول على اللقاح وضمان التوزيع العادل بين الدول".

وأوضح، انه "وبعد موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على انضمام العراق للاتحاد فقد تم توقيع الاتفاقية مع مرفق كوفاكس في الشهر التاسع من العام الماضي 2020 لتزويد العراق بكمية تكفي 20٪؜ من السكان استنادا الى الالية المقرة في المرفق لكل الدول المشاركة فيه، بواقع (16) مليون جرعة من اللقاح وتم دفع مبلغ (169736840) دولار لمرفق كوفاكس عن قيمة هذه الكمية، وبعد اقرار منظمة الصحة العالمية للقاح شركة استرازنيكا-اكسفورد قبل عشرة أيام فقط وهو اللقاح الوحيد المعتمد من قبل مرفق كوفاكس لحد الان فقد باشر مرفق كوفاكس بإعلام وزارة الصحة العراقية بانطلاق توزيع اللقاح لكافة الدول التي اشتركت ضمن مرفق كوفاكس وتتولى منظمة اليونسيف التابعة الى الامم المتحدة نقل اللقاح وتوزيعه وبمبالغ موحدة لكل الدول المشتركة في التحالف، وان شاء الله سيصل الى العراق خلال الايام القليلة القادمة، علما أن اطلاق اللقاحات مشروط بموافقة منظمة الصحة العالمية واشرافها".

وأشار إلى ان "وزارة الصحة بادرت كذلك الى التواصل مع شركة فايزر -بايوتنيك بعد اقرار لقاح فايزر في المملكة المتحدة البريطانية للتفاوض وابرام اتفاقية معها وتم توقيع الاتفاقية بتاريخ 21/ 12/ 2020 لتجهيز العراق بكمية مليون ونصف جرعة على ثلاث دفعات، وعقدت اجتماعات متعددة مع ممثلي الشركة لمناقشة القضايا اللوجستية حول خزن ونقل اللقاح وتوفير المستلزمات الضرورية لذلك والتحضير الى مرحلة نقل وتوزيع اللقاحات، لكننا تفاجأنا برسالة من شركة فايزر بتاريخ 15/ 2/ 2021 تشترط تشريع قانون للحماية من المسؤولية والتعويضات قبل توريد اللقاح الى العراق مما ادى الى تأخر وصول لقاح فايزر لحد الان علما أن بقية الشركات العالمية المصنعة للقاحات اكتفت بوثيقة موقعة بين الطرفين تحميهم من المساءلة والتعويضات".

وأكمل البيان، ان "علما أن وزارة الصحة والبيئة قد أقرت لقاحات شركات فايزر واسترزنيكا وسينوفارم من خلال اللجنة الوطنية لانتقاء الادوية للاستخدام الطارئ".

ولفت إلى ان "جهود وزارتنا أثمرت بالتواصل مع الدول الصديقة في الحصول على منحة من الحكومة الصينية لتأمين دفعة اولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية وسوف تصل الى العراق يوم الاثنين الاول من اذار ان شاء الله، تليها دفعات أخرى بعد الاتفاق مع شركة سينوفارم لشراء كميات اخرى من اللقاح".

وذكر انه "ولغرض الحصول على التغطية الشاملة لكافة المواطنين فان وزارتنا مستمرة في استكمال اجراءات التعاقد مع شركة ارفارما احدى الشركات المصنعة للقاح استرازنيكا-اكسفورد وتم ابرام اتفاقية اولية معها لتأمين جرعات اضافية تغطي الاحتياج المحلي بشكل عاجل، وكذلك نتواصل مع الحكومات والشركات المصنعة التي حصلت على الموافقات العلمية العالمية واعتماد منظمة الصحة العالمية لنفس الغرض ضمن سياسة واضحة وشفافة ومعلنة".

وأكدت الصحة في بيانها انه "نؤكد للرأي العام في العراق اننا استكملنا خطة استقبال وتوزيع اللقاح من خلال المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة وتحت اشراف اللجان العلمية والاستشارية العليا في وزارة الصحة لتشمل كافة المواطنين الاعزاء ضمن الاولويات المعلنة والتي تشمل الملاكات الطبية والصحية والقوات الامنية وكبار السن واصحاب الامراض المزمنة".

ودعت في الختام "الجميع الى الابتعاد عن التشويش الاعلامي والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الصحية المختصة لضمان نجاح الحملة الوطنية للتحصين والسيطرة على جائحة كورونا".

A.A

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