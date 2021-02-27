2021/02/27 | 17:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حادث مروري "مروع" يسفر عن "مأساة" لعائلة كاملة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/27 | 17:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حادث مروري "مروع" يسفر عن "مأساة" لعائلة كاملة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حادث مروري "مروع" يسفر عن "مأساة" لعائلة كاملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).