البرازيلي بيريرا يعزز صفوف الانيق

2021/02/27 | 17:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اكمل نادي الطلبة الرياضي، اجراءات ضم المدافع البرازيلي ويسلي بيريرا لصفوف الفريق.

وقال وكيل اعمال اللاعب ماهر نوفل في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “اللاعب ويسلي بيريرا انهى تعاقده مع نادي الديوانية بالتراضي مع ادارة النادي”.

واوضح ان “بيريرا اكمل بالفعل اجراءات انتقاله الى صفوف نادي الطلبة، حيث سيمثل الانيق حتى نهاية الموسم الحالي”.

يذكر ان بيريرا انضم الى الديوانية في الانتقالات الصيفية الماضية.



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