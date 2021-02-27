2021/02/27 | 17:27 - المصدر: عين العراق

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السبت 27 فبراير 2021 | 05:13 مساءً | عدد القراءات : 37

العراق يسجل 3543 إصابة جديدة بكورونا...



ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم السبت، انخفاض اعداد الاصابات اليومية بفيروس كورونا دون الـ4 آلاف اصابة.

وقالت في تقريرها الوبائي اليومي، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت 3543 إصابة جديدة، وعدد حالات الشفاء 2820 حالة، فيما بلغت عدد حالات الوفاة 18 حالة في عموم البلاد، وذلك خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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