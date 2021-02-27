افتتاح محطة للكهرباء في جامعة الموصل

2021/02/27 | 17:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/افتتحت مديرية كهرباء نينوى محطة للكهرباء في جامعة الموصل .وقال معاون مدير الكهرباء المهندس سبيل احمد صفاوي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /(نينا/ ان محطة كهرباء زهرة الجامعة التحويلية (٣٣ كي في) من مشاريع البُنى التحتية المهمة في جامعة الموصل وقد نُفذت وفق أحدث المواصفات العالمية بتمويل من منظمة الأمم المتحدة ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم من الحكومة الألمانية (KFw)"/انتهى

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