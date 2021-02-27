وفاة /8/ أفراد من عائلة واحدة في حادث مروري شمال واسط

2021/02/27 | 17:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ تسبب حادث مروري في شمال محافظة واسط اليوم بوفاة/8/ أفراد من عائلة واحدة.وقال مصدر في الشرطة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ ان :"مركبة من نوع ستاركس سقطت داخل جدول ماء الشحيمية ضمن حدود ناحية الزبيدية ، بسبب السرعة ما تسبب بوفاة/8/ اشخاص جميعهم من عائلة واحدة بينهم نساء وطفل .واوضح ان لمواطنين القريبين من موقع الحادث تمكنوا من انقاذ ثلاثة افراد من ضمنهم سائق المركبة "./إنتهى

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