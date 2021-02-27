مقتل داعشي وتدمير وكر للعصابات الإرهابية في ضربة جوية عراقية

2021/02/27 | 17:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، تنفيذ ضربة جوية أسفرت عن مقتل عنصر من "داعش" وتدمير وكر لـ"العصابات الإرهابية" بداخله أسلحة، في محافظة ديال...

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