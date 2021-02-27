2021/02/27 | 17:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، السبت، أن استهداف الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية يأتي ضمن مخطط صهيوني وأمريكي لفتح ثغرة أمنية في...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تحالف الفتح: امريكا تحاول فتح ثغرة لعودة الارهابيين الى العمق العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تحالف الفتح: امريكا تحاول فتح ثغرة لعودة الارهابيين الى العمق العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).