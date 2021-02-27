2021/02/27 | 17:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص /المركز الخبري الوطني أعلنت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، اليوم السبت، عدم وجود نية لتمرير موازنة 2021 في الاسبوع المقبل.وقالت نصيف “للمركز الخبري الوطني” ان “مجلس النواب سوف يستأتف جلساته النيابية الاثنين القادم، وكان من المقرر ان يتم التصويت على الموازنة يوم الثلاثاء او الخميس لكن لم يتم عرض المادة او الاتفاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة النيابية تتحدث عن مساومات بشأن الموازنة: لن تمرر الأسبوع المقبل المركز الخبري الوطني.

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