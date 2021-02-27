لن تفلتوا من العقاب العادل يا قتلة أبناء الناصرية! - كاظم حبيب

2021/02/27 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب مشهد استخدام العنف المفرط والسلاح الحي وسقوط شهداء وجرحى ومعوقين من جانب قوى مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية الأخرى والميليشيات الطائفية المسلحة ومرتدي الدشاديش يتكرر في الناصرية والبصرة وفي واسط وبابل وكربلاء وغيرها من مدن العراق في مواجهة مطالب الشعب العادلة.



لم يتغير شيء، فأجهزة الأمن وقوى مكافحة الإرهاب والسلاح المنفلت بأيدي الميليشيات الطائفية المسلحة الأعضاء في الحشد الشعبي، بأزيائهم المتنوع ......





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