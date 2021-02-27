بغداد تتصدر الحصيلة الوبائية الجديدة.. وتراجع طفيف لمؤشر الإصابات

2021/02/27 | 17:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، السبت، إلى أكثر من 692 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 3500 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 27 شباط/فبراير، وتضمن تسجيل أكثر من 3500 إصابة، و18 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 2800 حالة تماثل، مع انخفاض المؤشر إلى 91.4%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 45 ألف شخص، 373 منهم تحت العناية المركزة.

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