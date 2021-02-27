العراق يتبوأ المركز الاول في مجال استيراد البضائع الايرانية

2021/02/27 | 17:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجل التبادل التجاري بين ايران و15 دولة جارة لها في غضون الاشهر العشرة الماضية، 30 مليار دولار، فترة 20 مارس/آذار 2020 حتى 19 يناير/كانون الثاني 2021.وبحسب وكالة فارس الاخبارية، فان السلع غير النفطية استحوذت على 16.6 مليار دولار وبواقع 55 مليون طن من اجمالي صادرات البلاد، مقابل 14.4 مليون طن بقيمة 14 مليار […]

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