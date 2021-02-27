البرلمان العربي يرفض التقرير الأمريكي بشأن مقتل خاشقجي

2021/02/27 | 17:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رفض البرلمان العربي، اليوم السبت، المساس بسيادة المملكة العربية السعودية وقيادتها، وذلك تعليقا على التقرير الأمريكي بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.وأكد البرلمان في بيان، “رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة العربية السعودية وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها”.وشدد على تأييده البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بشأن التقرير الذي تم رفعه إلى الكونغرس الأمريكي حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي.وثمن البرلمان “الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان وولي عهده في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي، فضلا عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها […]

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