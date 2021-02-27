توزيع الإصابات الجديدة بكورونا في مناطق الرصافة ببغداد

2021/02/27 | 17:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، السبت، عن تسجيل 497 اصابة جديدة بكورونا بينها 360 خلال الرصد الوبائي، مؤكدا شفاء 329 حالة ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 76600.

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وقال الساعدي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 شباط 2021)، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 305 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":

360 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع بغداد جديدة 72 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 119 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 48 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع النهروان 49 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع البلديات الثاني 33 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 39 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 72 حالة من خلال الرصد الوبائي

137 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

10 حالات في منطقة الزعفرانية موزعة على المحلات التالية / شارع المركز / الزراعي / شارع الكنيسة / 958 / 961 /949

32 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات التالية / الزراعي / الداخل / الاورفلي / جميلة / الكيارة / 544 / 553 / ق 51 / ق 51 / قطاع 73 / 538 / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 556 / 519 .

7 حالات في منطقة البلديات محلة / الزراعي / / 732 / 754 / / 718.

6 حالات في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / 509 / 503 / 502 / 508

3 حالات في الكرادة محلة / 906 / 905 .

9 حالات في الشعب محلة / 339 / 317 / الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 341

7 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة / قرب المستشفى

3 حالات في المدائن / الزراعي / منطقة المشروع / التاميم .

4 حالات في المشتل محلة / 751 / 752 / التجاوزات .

5 حالات في الحسينية محلة / بوب الشام / 215 / 202 / 204

4 حالات في بغداد جديدة / 709 / 706 / 704

4حالات في الامين محلة / 737 / الاولى / الثانية / 747

3 حالات في منطقة زيونة محلة / 710 / 713 /

8حالات في منطقة الاعظمية محلة / 303 / شارع عمر / الكسرة / شارع الضباط

و 3 حالات في كل من منطقة الدورة محلة 816 /و منطقة العبيدي محلة 712 / ومنطقة الضباط / والشماعية محلة 758

وحالتين في كل من / السيدية / الكاظمية محلة 427 / حي القاهرة محلة 328 / العامرية / الكريعات / السعدون /الطالبية محلة 321/

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 82351 توفي منهم 1439 للاسف فيما اكتسب الشفاء 76600 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4312".

ودعا الساعدي الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود".

وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس", انتهى

واعلن الساعدي عن "شفاء 329 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 76600 حالة".

وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 329 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".

واضاف ان "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية:

35 حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر

29 حالة شفاء في منطقة الزعفرانية

25 حالة شفاء في منطقة النهروان

33 حالة شفاء في منطقة البلديات

23 حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين

20 حالة شفاء في منطقة بغداد جديدة

18 حالة شفاء في منطقة زيونة

27 حالة شفاء في منطقة الشعب

22 حالة شفاء في منطقة الكرادة

24 حالة شفاء في منطقة الحبيبية

12 حالة شفاء في منطقة الزوية

14 حالة شفاء في منطقة حي القاهرة

10 حالات شفاء في جانب صحة الكرخ

9 حالات شفاء في منطقة الصليخ

9 حالات شفاء في منطقة منطقة الكفاح

19 حالة شفاء في جانب الاعظمية".

واوضح الساعدي ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".

وتابع ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافاد الساعدي ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 76600 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

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