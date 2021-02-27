في أحدث حصيلة محلية.. تسجيل18 وفاة و3543 إصابة بفيروس كورونا

2021/02/27 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة وفاة ثمانية عشر شخصا من المصابين بفيروس كورونا، وتسجيل ثلاثة آلاف وخمس مئة وثلاث وأربعين إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونشرت الوزارة بيانا تضمن أحدث موقف وبائي في البلاد، قالت فيه ان الحصيلة الجديدة للوفيات رفعت مجمل عدد الضحايا المحليين للفيروس الى ثلاثة عشر الفا وثلاث مئة وثلاث وثمانين حالة، في حين ارتفع العدد الكلي للإصابات في العراق منذ ظهور الوباء الى ست مئة واثنين وتسعين الفا ومئتين وإحدى وأربعين حالة.

بالمقابل أشارت الوزارة الى تماثل الفين وثماني مئة وعشرين مصابا للشفاء، وهو ما يرفع عدد المتعافين الى ست مئة واثنين وثلاثين الفا وتسع مئة وثمانية وتسعين شخصا.

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