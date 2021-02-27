2021/02/27 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة، عن موعد وتفاصيل وصول الدفعة الاولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الى البلاد.

الوزارة قالت في بيان ان الدفعة الأولى من اللقاحات ستصل إلى العراق يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد تواصل الوزارة مع الشركات العالمية في الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا والصين وروسيا، مشيرة الى توقيع اتفاقية مع مرفق كوفاكس في أيلول من العام الماضي، لتزويد العراق بكمية تكفي عشرين بالمئة من السكان، بواقع ستة عشر مليون جرعة، ودفع المبلغ اللازم لتلك الكمية.

وأكد البيان ان تأخر وصول اللقاح كان بسبب اشتراط شركة فايزر تشريع قانون للحماية من المسؤولية والتعويضات قبل توريد اللقاح الى العراق، مبينة ان باقي الشركات العالمية المصنعة اكتفت بوثيقة موقعة بين الطرفين تحميها من المساءلة والتعويضات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: الاثنين المقبل موعد وصول الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: الاثنين المقبل موعد وصول الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).